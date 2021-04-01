В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) провели расследование и не нашли связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями образования тромбоза.

Вакцина является безопасной и эффективной

В ведомстве сообщили, что исследования продолжаются, но пока экспертам не удалось идентифицировать специальные факторы риска при применении препарата.

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Мы оценили 62 таких случая из 9,3 миллионов прививок, 44 из них произошли в странах Европейского экономического пространства. Если посмотреть на возрастную категорию, мы обнаружили риск 1 случай на 100 тысяч для людей в возрасте до 60 лет. Важно сказать, что пока не доказана взаимосвязь между вакцинацией с использованием AstraZeneca и такими случаями,

– заявила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.

Обратите внимание! Вакцина, разработанная AstraZeneca, считается ведущей в борьбе с распространением COVID-19 по всему миру, поскольку она дешевле и проще в транспортировке, чем другие вакцины.

Почему были сомнения относительно вакцины

Более десятка стран временно приостановили использование вакцины производства AstraZeneca после того, как зафиксировали единичные случаи нарушения свертывания крови у небольшого числа вакцинированных людей.

Приостановление сняли после того, как регулятор ЕС по лекарственным средствам заявил, что вакцина безопасна.

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