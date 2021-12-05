Неутешительную новость сообщили сотрудники научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании (SCIentific Advisory Group for Emergencies, SAGE).

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По их прогнозам, пандемия коронавируса продлится минимум до конца 2026 года.

Может ли все закончиться быстрее

Впрочем, они признают, что этот срок может сократиться, если темпы вакцинации во всем мире существенно возрастут.

В качестве примера, они указали на то, что в Великобритании стабилизировалась эпидемиологическая ситуация благодаря успешной кампании прививок. Речь идет о том, что количество новых случаев продолжает расти, однако госпитализаций и смертей стало значительно меньше. Впрочем, этого оказалось мало.

SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения, поэтому должен быть активный контроль за вакцинацией и мониторинг данных в течение как минимум 5 ближайших лет,

– сообщили в SAGE.

При этом ученых во всем мире беспокоит новый штамм коронавируса Омикрон. Специалисты отметили, что в некоторых странах он может вызвать новую волну коронавируса.

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