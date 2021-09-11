Прививки COVID-19, как и раньше, помогают защитить от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения Дельта-штамма коронавируса. Об этом заявила директор CDC Рошель Валенски.
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Что известно о новом исследовании
Исследование охватило более 600 тысяч человек. В общем, ученые сделали такие выводы:
- вакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу и нуждались в госпитализации с этим недугом;
- вероятность заражения COVID-19 у невакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных
В частности, подчеркивают, что вакцина защищает от смертей и госпитализации. А по состоянию на 11 сентября в США вакцинировали одной дозой не менее 75% взрослых людей.
Итог заключается в следующем: у нас есть научные инструменты, необходимые для того, чтобы победить эту пандемию. Вакцинация работает и защитит нас от тяжелых осложнений COVID-19,
– сказала Валенски.
И добавила, что общая эффективность вакцин против мРНК против госпитализации достигла 86,8%. Однако исследования также предоставили некоторые доказательства того, что эффективность вакцин начинает снижаться среди пожилого населения.
Почему мРНК-вакцины – это новый уровень медицины?
Вместо того чтобы вводить антигены (вещества, которые заставляют нашу иммунную систему вырабатывать антитела), вакцины этого типа дают нашему организму необходим генетический код, чтобы иммунная система вырабатывала антигены сама.
Технология мРНК-вакцин не нова: ученые ее изучали десятилетиями. мРНК-вакцины не содержат живого вируса и не вмешиваются в ДНК человека.