Невакцинированные в 11 раз чаще умирают от коронавируса, – CDC

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил результаты нового исследования. Они обнаружили, что непривитые лица в 11 раз чаще умирают от COVID-19, чем полностью вакцинированные.

Прививки COVID-19, как и раньше, помогают защитить от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения Дельта-штамма коронавируса. Об этом заявила директор CDC Рошель Валенски.

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Что известно о новом исследовании

Исследование охватило более 600 тысяч человек. В общем, ученые сделали такие выводы:

вакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу и нуждались в госпитализации с этим недугом;

вероятность заражения COVID-19 у невакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных

В частности, подчеркивают, что вакцина защищает от смертей и госпитализации. А по состоянию на 11 сентября в США вакцинировали одной дозой не менее 75% взрослых людей.

Итог заключается в следующем: у нас есть научные инструменты, необходимые для того, чтобы победить эту пандемию. Вакцинация работает и защитит нас от тяжелых осложнений COVID-19,

– сказала Валенски.

И добавила, что общая эффективность вакцин против мРНК против госпитализации достигла 86,8%. Однако исследования также предоставили некоторые доказательства того, что эффективность вакцин начинает снижаться среди пожилого населения.