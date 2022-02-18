Новое исследование показало, что непривитые против COVID-19 люди имеют в 5 раз больше шансов вновь заболеть COVID-19 в сравнении с теми, кто сделал прививку. Это потому, что иммунитет, приобретенный из-за инфекции, недолговечен.

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Многие пациенты думают, что, поскольку у них есть антитела против COVID-19, им не нужна вакцина. Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Брюс Фарбер с Northwell Health в Манхасете (штат Нью-Йорк) считает ошибкой быть убежденными в том, что перенос болезни обеспечит постоянный иммунитет.

Сейчас это происходит все чаще. Я им говорю: вы знаете, вы правы, есть определенный иммунитет от перенесенного COVID-19, но вы можете продлить этот иммунитет и усилить этот иммунитет с помощью бустера.

– рассказал ученый.

Вероятная ежегодная вакцинация

Фарбер прогнозирует, что людям нужно будет ежегодно вакцинироваться против COVID-19. Он отметил, что хоть уровень заболеваемости снижается, коронавирус все равно продолжит мутировать.

Почему нужно прививаться даже после перенесения болезни: результаты исследования

Исследователи из службы здравоохранения Клалит в Тель-Авиве собрали данные о более чем 149 тысячах пациентов в Израиле . Все они излечились от COVID-19. Более 83 000 из них были привиты уже после выздоровления. Результаты показали, что 354 из них снова заразились COVID-19. Тем временем количество повторно инфицированных среди непривитых составила аж 2 168.

. Все они излечились от COVID-19. Более 83 000 из них были привиты уже после выздоровления. Результаты показали, что 354 из них снова заразились COVID-19. Тем временем количество повторно инфицированных среди непривитых составила аж 2 168. Таким образом приблизительный уровень повторного инфицирования коронавирусом среди привитых составляет 2 на 100 000 населения, а среди невакцинированных – 10 на такое же количество людей.

Вакцинированные иммунизировались препаратом Pfizer-BioNTech. Препарат оказался эффективным на 82% среди людей в возрасте от 16 до 64 лет и на 60% среди пожилых людей.

Исследователи отметили, что эффективность была одинаковой независимо от того, получали ли пациенты 1 или 2 дозы. Это открытие подтвердило данные ранних исследований, которые показали, что одной дозы достаточно для защиты от повторного заражения.

Данные подтверждают, что люди, переболевшие COVID, должны вакцинироваться хотя бы одной дозой. Но лучше, конечно, пройти полный курс прививок.