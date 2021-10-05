Дело в том, что иммунитет после естественного заражения коронавирусом является кратковременным. Об этом заявила команда ученых под руководством преподавателей Йельской школы общественного здоровья и Университета Северной Каролины в Шарлотте.
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Заболеть еще раз – можно
Они проанализировали 6 коронавирусов, которыми может заболеть человек. Они пришли к выводу, что иммунная защита после SARS-CoV-2 вдвое короче, чем после других эндемичных коронавирусов, которыми можно заразиться.
Повторное заражение может произойти через 3 месяца или раньше. Поэтому тем, кто заразился естественным путем, следует сделать прививку,
– отметили ученые.
Профессор биостатистики и ведущий автор исследования Джеффри Таунсенд отметил, что предыдущая инфекция сама по себе может дать очень мало защиты от последующего заражения.
Почему болеют повторно
Повторное заражение может произойти даже вскоре после выздоровления. Это будет происходить все быстрее. Все из-за ослабленного иммунитета и появления новых штаммов коронавируса.
"Так же, как обычной простудой, из года в год вы можете снова заразиться тем самым вирусом. Разница в том, что COVID-19 оказался гораздо смертельнее", – отметил Таунсенд.
Когда больные COVID-19 вероятнее всего могут заразить других?
Больные COVID-19 наиболее вероятно могут заразить других в период от 2 до 3 дней после появления симптомов. К таким выводам ученые пришли в исследовании, которое анализировало течение болезни среди населения провинции Чжэцзян в Китае с января по август 2020 года.
Ученые выяснили, что люди с бессимптомным течением скорее всего заражались от таких же бессимптомных больных. К тому же бессимптомные больные имели более низкую вероятность заразить других, чем больные с легкой или средней степенью заболевания.