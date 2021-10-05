Дело в том, что иммунитет после естественного заражения коронавирусом является кратковременным. Об этом заявила команда ученых под руководством преподавателей Йельской школы общественного здоровья и Университета Северной Каролины в Шарлотте.

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Заболеть еще раз – можно

Они проанализировали 6 коронавирусов, которыми может заболеть человек. Они пришли к выводу, что иммунная защита после SARS-CoV-2 вдвое короче, чем после других эндемичных коронавирусов, которыми можно заразиться.

Повторное заражение может произойти через 3 месяца или раньше. Поэтому тем, кто заразился естественным путем, следует сделать прививку,

– отметили ученые.

Профессор биостатистики и ведущий автор исследования Джеффри Таунсенд отметил, что предыдущая инфекция сама по себе может дать очень мало защиты от последующего заражения.

Внимание! В целом, инфицирование вирусом SARS-CoV-2 в эндемичных условиях с наибольшей вероятностью состоится в период с 3-го до 63-го месяца после максимального иммунного ответа. В среднем этот показатель составляет 16 месяцев.

Почему болеют повторно

Повторное заражение может произойти даже вскоре после выздоровления. Это будет происходить все быстрее. Все из-за ослабленного иммунитета и появления новых штаммов коронавируса.

"Так же, как обычной простудой, из года в год вы можете снова заразиться тем самым вирусом. Разница в том, что COVID-19 оказался гораздо смертельнее", – отметил Таунсенд.