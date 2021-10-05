Невакцинированные могут еще раз заболеть COVID-19 уже через 3 месяца: исследование
Источник:MedicalXpress
Повторно заразиться коронавирусом можно уже через 3 месяца после выздоровления. Это если не вакцинироваться от SARS-CoV-2.
Дело в том, что иммунитет после естественного заражения коронавирусом является кратковременным. Об этом заявила команда ученых под руководством преподавателей Йельской школы общественного здоровья и Университета Северной Каролины в Шарлотте.
Интересно Страдают не только легкие: какие еще последствия течения COVID-19 у украинцев
Заболеть еще раз – можно
Они проанализировали 6 коронавирусов, которыми может заболеть человек. Они пришли к выводу, что иммунная защита после SARS-CoV-2 вдвое короче, чем после других эндемичных коронавирусов, которыми можно заразиться.
Повторное заражение может произойти через 3 месяца или раньше. Поэтому тем, кто заразился естественным путем, следует сделать прививку,
– отметили ученые.
Профессор биостатистики и ведущий автор исследования Джеффри Таунсенд отметил, что предыдущая инфекция сама по себе может дать очень мало защиты от последующего заражения.Внимание! В целом, инфицирование вирусом SARS-CoV-2 в эндемичных условиях с наибольшей вероятностью состоится в период с 3-го до 63-го месяца после максимального иммунного ответа. В среднем этот показатель составляет 16 месяцев.
Почему болеют повторно
Повторное заражение может произойти даже вскоре после выздоровления. Это будет происходить все быстрее. Все из-за ослабленного иммунитета и появления новых штаммов коронавируса.
"Так же, как обычной простудой, из года в год вы можете снова заразиться тем самым вирусом. Разница в том, что COVID-19 оказался гораздо смертельнее", – отметил Таунсенд.
Когда больные COVID-19 вероятнее всего могут заразить других?
Больные COVID-19 наиболее вероятно могут заразить других в период от 2 до 3 дней после появления симптомов. К таким выводам ученые пришли в исследовании, которое анализировало течение болезни среди населения провинции Чжэцзян в Китае с января по август 2020 года.
Ученые выяснили, что люди с бессимптомным течением скорее всего заражались от таких же бессимптомных больных. К тому же бессимптомные больные имели более низкую вероятность заразить других, чем больные с легкой или средней степенью заболевания.