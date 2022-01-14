Об этом напомнил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко. И привел показательную статистику смертей от коронавируса в Украине и других странах.
Также интересно Назвали симптом коронавируса, который фиксируют только у вакцинированных
В Минздраве подчеркнули необходимость вакцинации: это еще раз доказывают показатели смертей
Риск смерти от COVID-19 в Украине значительно больше у невакцинированных людей. Значительно – это в 10 раз. Это отдельно подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что абсолютно во всех уголках мира шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом,
– написал он в фейсбуке.
В качестве показательных свидетельств этого Ляшко привел данные о смертях от коронавируса. В частности:
- В Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации.
- В США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины.
- Во Франции – в 8 раз, с увеличением риска смерти у более пожилых.
Что касается данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного в 10 раз,
– подчеркнул Виктор Ляшко.
И добавил, что лишь за четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших в Украине не были вакцинированы.
Обратите внимание:
- Минздрав изменил сроки отстранения работников, подлежащих обязательной вакцинации.
- А вот медикам, по словам Ляшко, будут доплачивать за высокие уровни охвата вакцинацией.
Очень важно видео: почему вакцинация – обязанность, а не просьба
Полный текст сообщения министра Виктора Ляшко в фейсбуке:
В 2022 году мир продолжает учиться жить с COVID-19.
Наверняка новые мутации вируса SARS-CoV-2 будут нуждаться в более действенных средствах сдерживания и предотвращения роста заболеваемости, в том числе и еще большего охвата населения вакцинацией в 2022 году.
Сезонность больше не является основным фактором начала вспышек заболевания COVID-19 в мире, и мы это можем наблюдать по вспышкам в разных странах.
Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что абсолютно во всех уголках мира шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом.
К примеру, по открытым данным, в Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, с увеличением риска смертельного течения болезни у лиц старшего возраста
Что касается данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз.
За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы.
Согласно данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом, 88,3% госпитализированных не получали курс прививки.
Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного.
Наивысшие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60+ лет. Вакцинацию от COVID-19 первой дозой в данной возрастной группе получили 38,9% людей. Коронавирус наиболее опасен именно для них из-за сопутствующих заболеваний.
Поэтому, напоминаю еще раз, вакцинация базовым курсом прививок и бустерной дозой – лучшая защита, которая может спасти жизнь вам и вашим близким. Не медлите!