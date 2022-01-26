Тем временем смертность не слишком выросла, оставаясь в пределах 500 тысяч. Заметим, что предварительный рекордный прирост новых больных коронавирусом также зарегистрировали в этом месяце. Тогда обнаружили 9,5 миллионов новых случаев заражения.
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Агентство здравоохранения ООН заявило, что количество новых коронавирусных инфекций выросло на 5%. Но темпы роста, похоже, замедляются – только половина регионов сообщила о повышении распространения COVID-19.
Где самая тяжелая ситуация
- Наибольший рост заболевания был зафиксирован на Ближнем Востоке – на 39%, и в Юго-Восточной Азии – на 36%.
- Смертность выросла в Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и в США, но снизилась в других регионах.
24 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег от разговоров о том, что пандемия может вступить в "завершающую стадию". Он предупредил, что условия для появления новых вариантов вируса до сих пор остаются, поскольку в некоторых странах есть огромное количество непривитых людей.
Мир может выйти из острой фазы пандемии при одном условии
Однако он отметил, что мир может выйти из острой фазы пандемии, если в конце 2022 года человечество достигнет иммунизации не менее 70% населения каждой страны.