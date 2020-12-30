Тихая гипоксия стала одним из самых частых осложнений COVID-19. В этом состоянии пациенты быстро доходят до декомпенсации — критической точки в отдельном или нескольких органах без характерных для гипоксии симптомов – одышки, учащенного сердцебиения, боли в груди и других. Видимое ухудшение наступает внезапно.

Ученые нашли объяснение "тихой гипоксии" при COVID-19

Причиной этого состояния может быть поражение кератоидных телец сонных артерий. Такую связь обнаружили исследователи из Севильского университета, пишет EurekAlert.

SARS-CoV-2 может поражать кератоидные тельца на ранних стадиях заболевания, из-за чего человек не испытывает характерных сопутствующих симптомов, а между тем состояние организма незаметно становится критическим.

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Как происходит "тихая гипоксия"

"Тихая гипоксия", нередко становится причиной смерти, это обусловлено поражениями кератоидных телец — небольших органов, расположенных по обе стороны шеи рядом с сонной артерией.

Обычно кератоидные тельца фиксируют падение уровня кислорода в крови и посылают сигналы мозгу для стимуляции дыхательного центра.

Как атакует SARS-CoV-2

Эксперименты ученых показали высокий уровень фермента ACE2, который коронавирус использует для инфицирования здоровых клеток, в сонной артерии.

По этой причине ученые предположили, что инфицирование кератоидных телец SARS-CoV-2 на ранних стадиях болезни может нарушить способность органа идентифицировать падение уровня кислорода в крови.

Перспектива открытия

Ученые нуждаются в более детальных исследованиях, и если гипотеза подтвердится, то для пациентов с COVID-19 врачи смогут применять активаторы кератоидных телец.