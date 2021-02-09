В начале января команда экспертов ВОЗ отправилась в Китай, чтобы установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас эксперты сообщили, что невозможно установить, как возбудитель инфекции попал на местный рынок.

Во время брифинга 9 февраля эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил, что невозможно исследовать то, как возбудитель коронавируса попал на продовольственный рынок в Ухане.

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Экспертная группа пришла к такому выводу, учитывая имеющуюся эпидемиологическую информацию.

При этом глава экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая по борьбе с COVID-19 Лян Ваньнянь заявил, что в Ухане не обнаружили доказательств циркуляции коронавируса до декабря 2019 года.

По его словам, инфекция могла распространяться за пределами региона до первых зарегистрированных случаев вспышки.

К декабрю 2019 года мы также провели исследование в 33 медицинских учреждениях в Ухане для выявления острых респираторных заболеваний, похожих на грипп. Мы также рассмотрели тестирование крови, полученных из банка крови, а также проверили антитела с последующими мультидисциплинарными протоколами здравоохранения, ни один из которых не соответствует SARS-CoV-2,

– сообщил Ваньнянь.

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Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения вместе с экспертами Китая изучает, как началась пандемия COVID-19.

Команда посетила ключевые места в Ухане, где были зарегистрированы первые случаи заражения, Уханский институт вирусологии, а также пообщалась с пациентами, службами быстрого реагирования и китайскими учеными.

Пока все полученные данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус таки перешел от животных к людям. Но исследователи еще не уверены, от каких именно и где конкретно это произошло.

Поскольку большинство новых вирусов происходит от животных, понимание этого процесса требует глубоких исследований по появлению из резервуара животных, передачи от животных человеку и факторов, которые способствуют передаче инфекции от человека к человеку,

– сказал Ваньнянь.

Он добавил, что международной группе экспертов ВОЗ предоставили подробную информацию о вирусе, а во время расследования ученые исследуют среды животных.