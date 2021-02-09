Невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане, – ВОЗ
В начале января команда экспертов ВОЗ отправилась в Китай, чтобы установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас эксперты сообщили, что невозможно установить, как возбудитель инфекции попал на местный рынок.
Источник:ВООЗ
Во время брифинга 9 февраля эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил, что невозможно исследовать то, как возбудитель коронавируса попал на продовольственный рынок в Ухане.
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Экспертная группа пришла к такому выводу, учитывая имеющуюся эпидемиологическую информацию.
При этом глава экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая по борьбе с COVID-19 Лян Ваньнянь заявил, что в Ухане не обнаружили доказательств циркуляции коронавируса до декабря 2019 года.
По его словам, инфекция могла распространяться за пределами региона до первых зарегистрированных случаев вспышки.
К декабрю 2019 года мы также провели исследование в 33 медицинских учреждениях в Ухане для выявления острых респираторных заболеваний, похожих на грипп. Мы также рассмотрели тестирование крови, полученных из банка крови, а также проверили антитела с последующими мультидисциплинарными протоколами здравоохранения, ни один из которых не соответствует SARS-CoV-2,
– сообщил Ваньнянь.
Исследование продолжается: что известно о миссии ВОЗ в Китае
- Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения вместе с экспертами Китая изучает, как началась пандемия COVID-19.
- Команда посетила ключевые места в Ухане, где были зарегистрированы первые случаи заражения, Уханский институт вирусологии, а также пообщалась с пациентами, службами быстрого реагирования и китайскими учеными.
- Пока все полученные данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус таки перешел от животных к людям. Но исследователи еще не уверены, от каких именно и где конкретно это произошло.
Поскольку большинство новых вирусов происходит от животных, понимание этого процесса требует глубоких исследований по появлению из резервуара животных, передачи от животных человеку и факторов, которые способствуют передаче инфекции от человека к человеку,
– сказал Ваньнянь.
Он добавил, что международной группе экспертов ВОЗ предоставили подробную информацию о вирусе, а во время расследования ученые исследуют среды животных.
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