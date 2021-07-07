Почему возникает невралгия
Невралгия появляется из-за хронической болезни почек, сахарного диабета, инфекции: опоясывающего лишая, ВИЧ или СПИД, болезни Лайма, сифилиса, давления на нервы костями, связками, кровеносными сосудами, опухолями. Но во многих случаях причина невралгии неизвестна.
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Самые распространенные типы невралгии – невралгия тройничного нерва и постгерпетическая, которая возникает после опоясывающего лишая. Наиболее восприимчивы к невралгии пожилые люди, но это состояние может возникать у людей любого возраста.
- повышенная чувствительность кожи вдоль поврежденного нерва. Поэтому любое прикосновение или давление ощущается как боль
- острая или колющая боль в одном и том же месте, которая возникает и исчезает, или постоянная и жгучая боль, которая может усиливаться;
- слабость или полный паралич мышц, которые питает нерв.
Лечение невралгии
Нужно обратиться к неврологу, если беспокоит сильная боль и при этом безрецептурные обезболивающие не помогают, или если у вас есть симптомы опоясывающего лишая.
Врач назначает уколы обезболивающих, антидепрессанты, противосудорожные препараты.
Другие методы лечения:
- блокада нервов;
- лечебная физкультура при некоторых типах невралгии, особенно постгерпетической;
- процедуры для уменьшения чувствительности нерва, например абляция токами высокой частоты, из-за которой нарушается проведение болевых импульсов в пораженных нервах или нервных узлах;
- операция, чтобы снять давление на нерв.