Что такое невралгия и как ее лечить

Невралгия – это скорее не заболевание, а симптом травмы или расстройства. При ней возникает поражение периферических нервов, характеризующееся приступами боли.

Почему возникает невралгия

Невралгия появляется из-за хронической болезни почек, сахарного диабета, инфекции: опоясывающего лишая, ВИЧ или СПИД, болезни Лайма, сифилиса, давления на нервы костями, связками, кровеносными сосудами, опухолями. Но во многих случаях причина невралгии неизвестна.

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Самые распространенные типы невралгии – невралгия тройничного нерва и постгерпетическая, которая возникает после опоясывающего лишая. Наиболее восприимчивы к невралгии пожилые люди, но это состояние может возникать у людей любого возраста.

Невралгия – симптомы повышенная чувствительность кожи вдоль поврежденного нерва. Поэтому любое прикосновение или давление ощущается как боль

острая или колющая боль в одном и том же месте, которая возникает и исчезает, или постоянная и жгучая боль, которая может усиливаться;

слабость или полный паралич мышц, которые питает нерв.

Лечение невралгии

Нужно обратиться к неврологу, если беспокоит сильная боль и при этом безрецептурные обезболивающие не помогают, или если у вас есть симптомы опоясывающего лишая.

Врач назначает уколы обезболивающих, антидепрессанты, противосудорожные препараты.

Другие методы лечения: