Исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора определили не только новую нервную цепь, которая может влиять на чувство сытости у мышей, но и нашли лекарства от СДВГ, влияющие на потерю веса через тот же самый путь, препарат уже одобрен.
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Сейчас ученые хотят установить, что происходит в мозге во время приема пищи и надеются, что открытие поможет людям лучше контролировать вес.
Эксперты использовали комплекс передовых инструментов для изучения мозга мышей во время кормления, в частности оптогенетику, картирование нейронных схем вплоть до клеточного уровня и живые записи нейронной активности.
Как проводили исследования
Пока мыши ели, ученые наблюдали за активностью этих двух наборов нейронов.
Выяснилось, что те нейроны, которые отвечают за производство дофамина (DA-VTA), увеличили свою активность перед тем, как грызуны перестали питаться.
В последующих экспериментах ученые искусственно подавили нейроны DA-VTA и это заставило грызунов продолжать есть.
Подобные эксперименты, сосредоточены на втором наборе низших нейронов DRD1-LPBN, которые получают сигналы от нейронов DA-VTA, показали, что усиление их активности вызывает стойкую реакцию насыщения, заставляя мышей быстро прекращать прием пищи.
Ожирение является современной эпидемией / Фото Unsplash
Интересно, что ученые обнаружили, что эффект потери веса, который наблюдается у мышей в результате их вмешательства, был таким же, как эффект, вызванный лекарством под названием MPH (препарат применяют при СДВГ).