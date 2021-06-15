Исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора определили не только новую нервную цепь, которая может влиять на чувство сытости у мышей, но и нашли лекарства от СДВГ, влияющие на потерю веса через тот же самый путь, препарат уже одобрен.

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Сейчас ученые хотят установить, что происходит в мозге во время приема пищи и надеются, что открытие поможет людям лучше контролировать вес.

Эксперты использовали комплекс передовых инструментов для изучения мозга мышей во время кормления, в частности оптогенетику, картирование нейронных схем вплоть до клеточного уровня и живые записи нейронной активности.

В ходе этих наблюдений ученые обнаружили совершенно новую нейронную цепь, которая соединяет два разных набора нейронов. Один из них производит нейромедиатор дофамин, который обычно ассоциируется с чувством удовлетворения и мотивации.

Как проводили исследования

Пока мыши ели, ученые наблюдали за активностью этих двух наборов нейронов.

Выяснилось, что те нейроны, которые отвечают за производство дофамина (DA-VTA), увеличили свою активность перед тем, как грызуны перестали питаться.

В последующих экспериментах ученые искусственно подавили нейроны DA-VTA и это заставило грызунов продолжать есть.

Подобные эксперименты, сосредоточены на втором наборе низших нейронов DRD1-LPBN, которые получают сигналы от нейронов DA-VTA, показали, что усиление их активности вызывает стойкую реакцию насыщения, заставляя мышей быстро прекращать прием пищи.

Ожирение является современной эпидемией / Фото Unsplash

Интересно, что ученые обнаружили, что эффект потери веса, который наблюдается у мышей в результате их вмешательства, был таким же, как эффект, вызванный лекарством под названием MPH (препарат применяют при СДВГ).

По статистике, лишь 39,6% украинцев имели нормальный вес в 2019 году, тогда как 59,1% населения имели избыточный вес, а 24,8% – ожирение.