Неврологи нашли потенциальный способ лечения ожирения

Ученые обнаружили мозговые функции, которые отвечают за чувство сытости, именно они могут помочь ученым открыть новые методы лечения ожирения.

Исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора определили не только новую нервную цепь, которая может влиять на чувство сытости у мышей, но и нашли лекарства от СДВГ, влияющие на потерю веса через тот же самый путь, препарат уже одобрен.

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Сейчас ученые хотят установить, что происходит в мозге во время приема пищи и надеются, что открытие поможет людям лучше контролировать вес.

Эксперты использовали комплекс передовых инструментов для изучения мозга мышей во время кормления, в частности оптогенетику, картирование нейронных схем вплоть до клеточного уровня и живые записи нейронной активности.

Как проводили исследования

В ходе этих наблюдений ученые обнаружили совершенно новую нейронную цепь, которая соединяет два разных набора нейронов. Один из них производит нейромедиатор дофамин, который обычно ассоциируется с чувством удовлетворения и мотивации.

Пока мыши ели, ученые наблюдали за активностью этих двух наборов нейронов.

Выяснилось, что те нейроны, которые отвечают за производство дофамина (DA-VTA), увеличили свою активность перед тем, как грызуны перестали питаться.

В последующих экспериментах ученые искусственно подавили нейроны DA-VTA и это заставило грызунов продолжать есть.

Подобные эксперименты, сосредоточены на втором наборе низших нейронов DRD1-LPBN, которые получают сигналы от нейронов DA-VTA, показали, что усиление их активности вызывает стойкую реакцию насыщения, заставляя мышей быстро прекращать прием пищи.

Ожирение является современной эпидемией / Фото Unsplash

Интересно, что ученые обнаружили, что эффект потери веса, который наблюдается у мышей в результате их вмешательства, был таким же, как эффект, вызванный лекарством под названием MPH (препарат применяют при СДВГ).