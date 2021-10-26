Ученые из Саутгемптонского и Оксфордского университетов (Великобритания) провели большое популяционное исследование с участием более 32 миллионов человек. Авторы работы изучили неврологические осложнения после вакцин AstraZeneca (Covishield), Pfizer-BioNTech и после самого COVID-19.

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Ученые изучили историю госпитализаций из-за неврологических проблем после 28 дней с момента первого укола препаратами ChAdOx1nCoV-19 (AstraZeneca) и BNT 162b2 (Pfizer).

В выборку вошли 32 552 534 жителя Великобритании (большинство из которых – женщины). 20 417 752 из них вакцинировались AstraZeneca, а 12 134 782 – Pfizer-BioNtech.

За это время с острыми демиелинизирующими состояниями центральной нервной системы в больницы госпитализировали 1 105 человек. Из них 131 (11,9%) получили положительный тест на коронавирус, причем 121 пациент (10,9%) – еще до вакцинации. Умерло пять человек. Никакой связи между вакцинами и указанными выше последствиями ученые не обнаружили.

Риски воспаления тканей спинного мозга

С миелитом (воспалением тканей спинного мозга) в больницу попали 1 285 британцев. Из них у 255 (19,8%) обнаружили SARS-CoV-2, 213 (16,6%) заразились до прививки.

39 человек умерли (у 6 из них был положительный результат на коронавирус).

На этот раз авторы работы обнаружили повышенный в 1,32 раза риск энцефалита, менингита и миелита через 8–14 дней после первого укола вакциной от AstraZeneca.

Также госпитализация или смерть из-за этой патологии чаще всего встречались в день положительного теста на COVID-19 (увеличенный в 38,57 раза риск), через неделю (в 5,71 раза) и до двух недель (5,63 раза).

В течение всего периода в 28 дней мы не наблюдали ассоциаций с AstraZeneca (риск был выше в 1,07 раза) или с Pfizer (в 1,14 раза),

– добавили ученые.

Но для больных коронавирусом риск оставался повышенным в 2,07 раза в течение четырех недель.

А как насчет синдрома Гийена – Барре

С синдромом Гийена – Барре госпитализировали 622 человека. У 110 (17,7%) из них был коронавирус, а у 99 (15,9%) был положительный тест до вакцинации. 11 человек из выборки умерли, причем ни у одного из них не было COVID-19.

Особый риск (в 2,9 раза) попасть в больницу с этим синдромом или умереть встречался через 15–21 день после первого укола препаратом от AstraZeneca, но на 22–28 сутки показатель снижался до 2,21.

Никакой связи между синдромом Гийена – Барре и вакциной Pfizer не наблюдали. Но вот наличие коронавируса увеличивало вероятность развития этой полинейропатии в 33,37 раза в первый день и в 7,36 раза в первую неделю после положительного результата теста, в 5,19 раза – через 8–14 дней, в 6,89 раза – через 15–22 суток, а также в 3,15 раза – через 22–24 дня.

В период до 28 дней после вакцинации мы обнаружили повышенный в 2,04 раза риск синдрома Гийена – Барре из-за вакцины AstraZeneca, но не после вакцины Pfizer (0,86 раза),

– уточнили исследователи.

В то же время для зараженных коронавирусом вероятность этого состояния увеличивалась в 5,25 раза в течение четырех недель.

Паралич Белла встречался значительно реже

Также ученые решили изучить случаи, когда проявления синдрома Гийена – Барре сочетались с параличом Белла. Всего насчитали 34 таких пациента, из них 27 попали в медучреждение с симптомами сразу обоих состояний. У 7 человек сначала диагностировали паралич Белла, а уже потом синдром Гийена – Барре.

Мы определили повышенный риск одновременного возникновения паралича Белла и синдрома Гийена – Барре в течение 15–21 дня (в 28,86 раза) и 22– 8 дней (в 13,35 раза) после вакцинации препаратом AstraZeneca. В период 1–28 дней после вакцинации наблюдалась позитивная связь с этой вакциной (риск был повышен в 12,66 раза), но не с вакциной Pfizer. Случаи, связанные с SARS-CoV-2, не оценивали из-за небольшого числа пациентов с положительным тестом,

– говорится в исследовании.

Всего среди тех, кто привился AstraZeneca, выявили 38 дополнительных случаев синдрома Гийена – Барре на 10 миллионов в период до 28 дней. Почему вакцина компании AstraZeneca способствует развитию этого состояния – пока не понятно. Чтобы узнать о причине, понадобятся дополнительные исследования.

Риски геморрагических инсультов

Между тем у тех, кто привился вакциной от Pfizer, случалось больше случаев геморрагических инсультов по сравнению с привитыми препаратом AstraZeneca. Интересно, что риск геморрагического инсульта, связанный с Pfizer, был значительно выше у женщин, чем у мужчин. Людей с положительным результатом на SARS-CoV-2 после вакцинации было недостаточно, поэтому оценить риски для этой группы не удалось.

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Основные выводы исследования

Цифры свидетельствуют о том, что вероятность неврологических осложнений от самой болезни значительно выше, чем после вакцинации: 123 избыточных случая энцефалита, менингита и миелита на 10 миллионов больных, 163 дополнительных случая миастенических расстройств нервно-мышечной передачи и 145 в течение четырех недель после установления диагноза.