Ученые пришли к выводу, что дефицит белка в преклонном возрасте ускоряет развитие старческого слабоумия, а пищевая добавка из семи незаменимых аминокислот, наоборот, замедляет. Правда, исследование проводилось на мышах.

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Недавние исследования показывают, что недостаточное употребление белка в пожилом возрасте является фактором риска развития деменции.

Ученые из Японии решили проверить эту гипотезу на мышиной модели болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что недостаточное употребление белка приводит к ускоренной нейродегенерации. Предотвратить этот эффект помогла добавка из семи незаменимых аминокислот – составных частей белков, которые организм не может синтезировать самостоятельно.

Применение смеси аминокислот хоть предотвратило гибель нейронов, но не повлияло на скопление тау-белка, который находят в мозге при болезни Альцгеймера. Большинство методов лечения направлены именно на него, в то же время ученые, вероятно, нашли способ отсрочить атрофию мозга без прямого влияния на тау-белок.

Как добавка повлияла на гены

Затем ученые проанализировали изменения в активности генов, которые происходят при пониженном употреблении белка и приеме смеси аминокислот.