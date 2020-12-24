Австралийские ученые выяснили, что частое потребление фастфуда и газированных напитков приводит к ухудшению качества сна у подростков.

Ученые из Кливлендского университета обнаружили, проанализировав данные Глобального школьного обследования здоровья учащихся, в котором приняла участие 175 261 ребенок в 64 странах. Работа ученых опубликована в журнале EclinicalMedicine.

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Поскольку опрос проводился среди школьников в возрасте 12 – 15 лет, средний возраст участников и участниц исследования составляет 13,8 лет. Зато 48,5% детей – девушки.

Школьники сообщали ученым о качестве своего сна и свое ежедневное меню.

Выводы анализа

7,5% детей имели проблемы со сном в течение года. Если смотреть по полу, то о плохом сне сообщали 8,4% и 6,6% мужчин.

Употребление газированных безалкогольных напитков трижды и больше раз в день на 50% повышало вероятность некачественного сна по сравнению с теми детьми, которые потребляли не более 1 такого напитка в день.

У мальчиков-подростков, которые питались фастфудом 4 и больше раз в неделю проблемы со сном регистрировали на 55% чаще, чем у юношей, которые питались такой пищей не более 1 раза в неделю. У девочек риск заработать нездоровый сон в этом случае рос на 49%. Это было закономерно для всех стран, кроме стран третьего мира. Корреляция между нарушением сна и употреблением газированных напитков сильнее в развитых государствах.

Ученые считают, что поскольку проблемы со сном в целом чаще встречаются у девочек, именно они должны входить в приоритетную группу программ по борьбе с негативным влиянием нездоровой пищи.

Почему это важно

Недосып и плохое качество сна связаны с депрессией, тревогой и агрессией среди подростков. Также проблемы со сном сказываются на успеваемости, иммунитете и даже повышают риск возникновения суицидальных мыслей, развития ожирения, злоупотребления наркотиками и алкоголем.