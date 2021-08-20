Незначительные изменения в питании помогут улучшить здоровье и спасут планету

В новом исследовании ученые оценили 5800 продуктов и создали рейтинг в зависимости от их влияния на здоровье человека и окружающую среду.

Какие продукты полезны для здоровья

Сокращение 10% суточного количества калорий, которые получают из говядины и обработанного мяса, может дать существенный эффект. Если заменить эти калории на фрукты, овощи, бобовые и морепродукты, то можно получить 48 дополнительных минут здорового жизни на день, а выброс парниковых газов в атмосферу, связанный с питанием, снизится на треть.

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В целом, диетическим рекомендациям не хватает конкретных и практических советов, мотивирующих людей менять свое поведение. И они редко указывают на проблему воздействия пищи на окружающую среду,

– отметили авторы исследования.

В исследовании ученые использовали недавно разработанные диетологические индексы. Они отражают количество минут здоровой жизни, связанных с употреблением различных продуктов. Например, хот-дог может стоить человеку 36 минут здоровой жизни в день, а порция орехов вместо него – добавит 26 минут.

Как еда вредит экологии

При оценке экологического влияния пищи учитывали влияние на окружающую среду ее производства, обработку, отходов и некоторых других факторов.

Самыми благоприятными для окружающей среды и здоровья продуктами оказались орехи, фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты и морепродукты. Наиболее вредными и опасными – различные виды мяса (говядина, свинина, баранина), включая обработанное.

Авторы исследования рекомендуют всем выбирать пищу, которая как полезна для здоровья, так и оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Они считают, что целевая замена некоторых вредных продуктов на полезные может дать огромный эффект.