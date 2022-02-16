Незрячие надеются снова видеть: ученые имплантировали овцам бионические глаза

Австралийские ученые опробовали на овцах бионические глаза Phoenix 99. Устройство имплантировали животным за сетчатку.

Эксперимент длился 3 месяца. За это время учёные не обнаружили побочных эффектов.

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Далее – испытания на людях. Команда исследователей из Университета Сиднея и Нового Южного Уэльса уже направила запрос на разрешение.

Как работает новейшая технология

Phoenix 99 работает следующим образом:

камера на солнцезащитных очках беспроводной связи передает изображение на сетчатку посредством электросигналов;

впоследствии их обрабатывает оптический нерв и посылает в мозг;

бионические глаза помогают сигналам обходить потерявшие чувствительность сетчатки и привлечь те, которые все еще активны.

Испытания на овцах показали, что устройство можно носить многие годы, не испытывая проблем со здоровьем. Ткани глаз животных вокруг имплантата не пострадали, никаких внезапных реакций организма не было.

! Подобные бионические глаза разрабатываются и другими компаниями: австралийские Second Sight и Monash Vision Group и французская Pixium Vision.

К слову, подобный бионический глаз – Argus II от американской фирмы Second Sight – уже установили более 350 человек во всем мире.

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Главная проблема – цена

Подобные устройства очень дорогие. Некоторые стоят больше 100 тысяч долларов. Однако они могут вернуть зрение людям с дегенеративными заболеваниями сетчатки глаза.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере 2,2 миллиарда людей по всему миру страдают от той или иной формы нарушения зрения: от достаточно легких проблем до полной слепоты.