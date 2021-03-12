Шведские ученые обратили внимание на трех пациентов, у которых через 3 месяца после COVID-19 развился синдром постуральной ортостатической тахикардии. Это состояние вызывает головокружение и обморок.

Что такое синдром постуральной ортостатической тахикардии

Когда человек встает, под действием силы тяжести происходит отток части крови в область живота и конечностей. Организм реагирует на это сужением сосудов и ускорением ритма сердца, чтобы подержать кровоснабжение сердца и головного мозга.

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При синдроме постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ) нервная регуляция этого процесса нарушена. Из-за этого снабжение крови к мозгу и сердцу может ухудшаться.

Синдром постуральной ортостатической тахикардии – симптомы слабость;

головокружение;

сердцебиение;

тошнота;

одышка;

головная боль;

обморок.

Ранее было известно, что СПОТ часто развивается после тяжелых вирусных инфекций. Недавно это состояние было описано у пациента после COVID-19 в США. Ученые предсказывали, что оно может стать распространенным осложнением коронавирусной инфекции.

Синдром постуральной ортостатической тахикардии и коронавирус

В новом исследовании шведские ученые представили описание СПОТ у трех человек 28-42 лет. Синдром развивался у них примерно через 3 месяца после перенесенной коронавирусной инфекции. У пациентов наблюдались постоянная слабость, головная боль, сердцебиение, головокружение, помутнение сознания, плохая переносимость физических нагрузок. Диагноз СПОТ был подтвержден дополнительными обследованиями.

По мнению авторов работы, их наблюдения указывают на то, что можно ожидать развития СПОТ у части пациентов, которые перенесли COVID-19.

Эта работа документирует то, что многие врачи уже сейчас начинают наблюдать. Увеличивается количество пациентов, которых направляют на лечение СПОТ через некоторое время после перенесенного COVID-19. В полной мере влияние "длительного ковида" и длительного СПОТ после COVID-19 еще неизвестно. Учитывая, что COVID-19 перенесли более 117 миллионов человек, мы будем видеть больше таких пациентов

– считают ученые.