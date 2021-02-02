Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о возвращении в Украину адаптивного карантина. Пока ни один регион не попадает в красную зону.

Источник: 24 канал

Уровень заболеваемости во всех областях контролируемый

Во время утреннего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сейчас все области находятся в желтых и зеленых зонах.

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Правительство рассмотрит постановление

Глава Минздрава добавил, что ведомство уже выполнило просчеты и в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров соответствующее постановление.

Максим Степанов – глава Минздрава “Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. На сегодня у нас по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне”.

Справка: премьер-министр Денис Шмыгаль также заявлял, что Кабмин рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в стране. Некоторые регионы могут ослабить ограничения до желтой или зеленой зоны.

Когда регион вносят в красную зону карантина? Если заболеваемость в области составляет 320 больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней, а загруженность коек свыше 75%, не учитывая места в детских и родильных отделениях.

Источник Если заболеваемость в области составляет 320 больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней, а загруженность коек свыше 75%, не учитывая места в детских и родильных отделениях.Источник Кабинет министров Украины

Условия адаптивного карантина / Источник Кабинет министров Украины / Инфографика 24 канала