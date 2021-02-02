Ни одна область не соответствует красной зоне карантина, – Степанов
Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о возвращении в Украину адаптивного карантина. Пока ни один регион не попадает в красную зону.
Источник: 24 канал
Уровень заболеваемости во всех областях контролируемый
Во время утреннего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сейчас все области находятся в желтых и зеленых зонах.
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Правительство рассмотрит постановление
Глава Минздрава добавил, что ведомство уже выполнило просчеты и в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров соответствующее постановление.
Максим Степанов – глава Минздрава
“Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. На сегодня у нас по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне”.
Когда регион вносят в красную зону карантина?Если заболеваемость в области составляет 320 больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней, а загруженность коек свыше 75%, не учитывая места в детских и родильных отделениях.
Источник Кабинет министров Украины
Условия адаптивного карантина / Источник Кабинет министров Украины / Инфографика 24 канала
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