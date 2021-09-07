Свое возмущение выразил председатель Ровненской областной государственной администрации Виталий Коваль. Он обнародовал данные о вакцинации педагогов области.

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По его словам, в Ровно 106 учебных заведений. И ни одно из них не вакцинировало от коронавируса более 80% своих сотрудников.

Более 80% прививок не имеет ни один коллектив,

– отметил Коваль.

Кроме этого, в диапазоне 60–80% вакцинировали только 6 заведений, от 30 до 60% – 42. Менее чем 30% вакцинированных сотрудников в 58 учреждениях.

Ситуация в области

Чиновник отметил, что в целом в Ровненской области:

полностью вакцинировались – то есть получили две прививки – более 80% педагогов только в 46 образовательных учреждениях;

вакцинация на уровне 60–80% – 178 учебных заведений;

на уровне 30–60% – 406;

менее 60% – 600.

"Статистика вакцинации педагогов в Ровненской области – неудовлетворительная", – возмутился он. И напомнил, что всего в Ровненской области 1 230 образовательных учреждений. Это детские сады, школы, внешкольные учреждения, профтехучилища, вузы.

Чем это грозит

Первый заместитель председателя Ровненской ОГА Сергей Подолин сообщил, что только 50% школ на Ровненщине будут работать, если по всей территории государства будет объявлена желтая зона карантина. Об этом написали в "Рівне вечірнє".

"Есть очень большая вероятность, что с понедельника, 13 сентября, Ровненщина перейдет в желтую зону. Это будет означать, что обучение в школах, где не вакцинировано 80% учителей, будет переведено на дистанционную форму обучения", – пояснил он.

А главный санитарный врач области Роман Сафонов сообщил, что за последнюю неделю количество вновь выявленных инфицированных коронавирусом выросло на 60%.

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Текст публикации Виталия Коваля:

Друзья, статистика вакцинации педагогов в Ровненской области – неудовлетворительная. На сегодня дважды получили прививки более 80% педагогов только в 46 образовательных учреждениях области; вакцинация на уровне 60–80% – 178 учебных заведений; на уровне 30– 60% – 406; менее 60% – 600.

Всего на Ровненщине 1 230 образовательных учреждений. Это и детские сады, школы, внешкольные учреждения, профтехучилища, вузы. Еще хуже ситуация в городе Ровно. Здесь из 106 учебных заведений более 80% прививок не имеет ни один коллектив! В диапазоне 60–80% – 6 учреждений, от 30 до 60% – 42, менее 30% – 58 заведений.

Друзья, обучение в школах уже началось. В который раз призываю быть ответственными и не подвергать опасности ни себя, ни учеников. Только вакцинация более 80% коллектива позволит учебному заведению работать в привычном режиме, а не переходить на дистанционную форму обучения со сменой карантинного зонирования в стране.