Симптомы штамма Омикрон у детей

Ученые подчеркнули, что в ходе исследования они не встретили ни одного бессимптомного течения болезни у детей.

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В частности, профессор Королевского колледжа Лондона Эмма Дункан подчеркнула, что сопутствующими признаками инфицирования могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела.

Среди более редких симптомов Омикрон специалисты выделили нарушения желудочно-кишечного тракта в виде диареи, сыпь, а также воспаление верхних и нижних дыхательных путей.

Как проводили исследования

В ходе исследования медики проанализировали несколько сотен случаев заражения у детей от восьми до 12 лет.

Эксперты опирались на данные мобильного приложения, с помощью которого жители Великобритании сообщают о наблюдаемые у себя симптомы.

Штамм Омикрон начал больше поражать детей, чем Дельта. В то же время, по данным Минздрава, дети не составляют большинства в статистике инфицированных коронавирусом.

По данным Ляшко, по состоянию на 20 января заболело 1212 детей, направлено на самоизоляцию – 21 637 из 918 классов из 39 школ.

Стоит знать! Министерство здравоохранения Украины рекомендовало вакцинировать против коронавирусной болезни детей в возрасте от 12 до 17 лет. Прежде всего сделать прививку рекомендуют детям, которые входят в группу риска тяжелого течения болезни.

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Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала