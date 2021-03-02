По состоянию на 2 марта, с начала вакцинации против COVID-19 в Украине вакциной Covieshield не зафиксировали ни одного случая осложнения после прививки.

Все побочные реакции стандартные

Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил, что сейчас вакцину против коронавируса получили более 5 тысяч медицинских работников.

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Сейчас прививки получили более 5 тысяч медиков. Ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений,

– сказал Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, достаточно стандартные.

Каким образом проявлялась реакция на вакцину? Как при любой прививке – покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры.

По данным Института сыворотки Индии, вакцина Covishield может быть противопоказана в ряде случаев:

тяжелая аллергическая реакция;

повышенная температура тела

нарушение свертываемости крови или употребление антикоагулянтов;

ослабленный иммунитет;

беременность;

грудное вскармливание;

использование другой вакцины против коронавируса.

Самые распространенные побочные реакции на Covishield: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции;

усталость, озноб или лихорадка,

головная боль, тошнота

боль в суставах или мышцах;

затруднение дыхания. Кроме того, фиксируют рвоту и диарею. Среди редких побочных эффектов было зафиксировано также снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

А вот последствия пандемии куда более серьезные

Михаил Радуцкий отметил, что от осложнений COVID-19 ежедневно умирает в среднем 150 – 200 человек и прекратить эту статистику сможет только вакцинация.

Коротко о вакцинации против COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки, 1 марта, в Украине привито 1 764 человека.

С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине привито 4 905 человек – они получили лишь одну дозу вакцины.

Обратите внимание! Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.