Ни у одного из вакцинированных медиков пока не фиксировали тяжелых осложнений, – Радуцкий
По состоянию на 2 марта, с начала вакцинации против COVID-19 в Украине вакциной Covieshield не зафиксировали ни одного случая осложнения после прививки.
Источник:фейсбук Михаила Радуцкого
Все побочные реакции стандартные
Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил, что сейчас вакцину против коронавируса получили более 5 тысяч медицинских работников.
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Сейчас прививки получили более 5 тысяч медиков. Ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений,
– сказал Михаил Радуцкий.
По словам Радуцкого, побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, достаточно стандартные.
Каким образом проявлялась реакция на вакцину?Как при любой прививке – покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры.
По данным Института сыворотки Индии, вакцина Covishield может быть противопоказана в ряде случаев:
- тяжелая аллергическая реакция;
- повышенная температура тела
- нарушение свертываемости крови или употребление антикоагулянтов;
- ослабленный иммунитет;
- беременность;
- грудное вскармливание;
- использование другой вакцины против коронавируса.
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции;
- усталость, озноб или лихорадка,
- головная боль, тошнота
- боль в суставах или мышцах;
- затруднение дыхания.
Кроме того, фиксируют рвоту и диарею. Среди редких побочных эффектов было зафиксировано также снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
А вот последствия пандемии куда более серьезные
Михаил Радуцкий отметил, что от осложнений COVID-19 ежедневно умирает в среднем 150 – 200 человек и прекратить эту статистику сможет только вакцинация.
Коротко о вакцинации против COVID-19 в Украине
- За прошедшие сутки, 1 марта, в Украине привито 1 764 человека.
- С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине привито 4 905 человек – они получили лишь одну дозу вакцины.
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