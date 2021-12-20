Ничего не ем, но не худею: почему организму нужны калории, чтобы потерять килограммы

Оказывается, строгое ограничение калорий действительно мешает нашему организму эффективно сжигать лишний жир, а это значит, что потеря веса может замедлиться.

Почему меньше – не всегда лучше

Мы ждем, что после сокращения потребления калорий начнем худеть еще активнее и через неделю сможем надеть любимую одежду. Но нет – в действительности эффект будет противоположным.

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В момент резкого урезания калорий наше тело переходит в режим голодания. Этот механизм возник как защита от голода – и наш организм становится неэффективным в использовании калорий, которые он получает из пищи и питья.

Тело просто защищает оставшиеся жировые запасы, чтобы не умереть. И для обеспечения калорий начинает активно сжигать мышцы вместо жира. Это приводит к потере мышечной массы, что, в свою очередь, снижает скорость метаболизма. Организму требуется меньше калорий для поддержания нормальной жизнедеятельности, а потеря веса замедляется.

Как не перейти в режим голода

К сожалению, этот вопрос не имеет однозначного ответа. Поскольку метаболизм у всех людей разный, то есть момент, когда наше тело начнет использовать мышцы вместо жира, у каждого человека тоже будет индивидуальным.

Но большинство экспертов по питанию рекомендуют не снижать уровень калорий ниже 1000 – 1200 в день, если вы соблюдаете диету самостоятельно. Также важно понимать, что тело не входит и не выходит внезапно из режима голодания, как при пересечении границ государства. Это постепенный процесс, поэтому вам не нужно паниковать, если вы редко снижаете потребление калорий.

Мышцы помогают худеть

Чем больше у вас мышц, тем выше скорость метаболизма, и тем быстрее вы худеете. Поэтому следует наращивать мышечную массу даже во время похудения. Хороший способ сделать это – увеличить количество спорта в своей жизни.

В то время как аэробные упражнения, такие как бег трусцой, плавание, быстрая ходьба и занятия аэробикой, помогают тонизировать мышцы и сжигать жир, силовые тренировки или тренировки с нагрузками, увеличивают количество мышц в вашем теле. И это хорошие новости, потому что на каждый лишний килограмм мышц ваше тело потребляет около 50 дополнительных калорий в день.