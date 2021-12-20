Как Омикрон влияет на организм станет известно уже через несколько недель. Об этом сообщил в эфире 24 канала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской.

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Иммунологи: Вероятно, течение Омикрона будет тяжелым

По его словам, всю информацию об относительно легком течении штамма получили среди людей, 99% из которых были вакцинированы.

Мы ничего пока не знаем о настоящем его (Омикроне – 24 канал) течении,

– подчеркнул Донской.

Он объяснил, что это вызвало нездоровый оптимизм. Но на самом деле, какой будет его ход у людей, которые не были привиты, еще не известно.

Зря сразу подозревать, что ход будет прекрасным. К сожалению, очень вероятно, что ход будет тяжелым. За 1-2 недели узнаем, как по-настоящему болеют европейцы, которые не были привиты. Борис Донской Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

В Украине ограничена возможность тестирования на Омикрон

Для того чтобы выявлять в Украине Омикрон, есть оборудование и специалисты. В то же время, денег для этого в нашем государстве нет.

"Возможность тестировать на (обнаружение – 24 канал) Омикрона в Украине ограничена", – заметил иммунолог.

Напомним! Первый случай заражения Омикроном в Украине обнаружили в эти выходные у человека, который вернулся из ОАЭ и имел контакт с больным. В настоящее время пациент находится на лечении.

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