Ничего не знаем о настоящем течении Омикрона, – иммунолог сказал, что ждать от штамма

20 декабря 2021 , 15:21
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Информации о настоящем течении Омикрона в Украине пока нет. Ведь болели штаммом в основном вакцинированные.

Как Омикрон влияет на организм станет известно уже через несколько недель. Об этом сообщил в эфире 24 канала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской.

Стоит прочесть Как украинцам защититься от штамма Омикрон: Ляшко дал 5 рекомендаций

Иммунологи: Вероятно, течение Омикрона будет тяжелым

По его словам, всю информацию об относительно легком течении штамма получили среди людей, 99% из которых были вакцинированы.

Мы ничего пока не знаем о настоящем его (Омикроне – 24 канал) течении,
– подчеркнул Донской.

Он объяснил, что это вызвало нездоровый оптимизм. Но на самом деле, какой будет его ход у людей, которые не были привиты, еще не известно.

Зря сразу подозревать, что ход будет прекрасным. К сожалению, очень вероятно, что ход будет тяжелым. За 1-2 недели узнаем, как по-настоящему болеют европейцы, которые не были привиты.

Борис Донской

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

В Украине ограничена возможность тестирования на Омикрон

Для того чтобы выявлять в Украине Омикрон, есть оборудование и специалисты. В то же время, денег для этого в нашем государстве нет.

"Возможность тестировать на (обнаружение – 24 канал) Омикрона в Украине ограничена", – заметил иммунолог.

Напомним! Первый случай заражения Омикроном в Украине обнаружили в эти выходные у человека, который вернулся из ОАЭ и имел контакт с больным. В настоящее время пациент находится на лечении.

Донской сказал, что ждать от Омикрона: смотрите видео

Омикрон в мире: главное

  • Нидерланды начали вводить карантинные ограничения на рождественские праздники из-за распространения Омикрона. Там закрывают большую часть магазинов, баров, ресторанов и спортзалов.
  • Австрия в это время закрыла границы для всех невакцинированных. Ирландия ввела комендантский час для баров и ресторанов.
  • Италия запретила въезд украинцам, даже прошедшим полный курс вакцинации. Во время пересечения границы Польши украинцам нужно будет показать не только паспорт вакцинации, но и отрицательный ПЦР-тест.
  • В Великобритании вообще объявили чрезвычайную ситуацию. Только за 19 декабря там обнаружили более 80 тысяч новых случаев коронавируса.
Автор: Анастасія Мигидюк