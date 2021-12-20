Ничего не знаем о настоящем течении Омикрона, – иммунолог сказал, что ждать от штамма
Источник:24 канал
Информации о настоящем течении Омикрона в Украине пока нет. Ведь болели штаммом в основном вакцинированные.
Как Омикрон влияет на организм станет известно уже через несколько недель. Об этом сообщил в эфире 24 канала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской.
Стоит прочесть Как украинцам защититься от штамма Омикрон: Ляшко дал 5 рекомендаций
Иммунологи: Вероятно, течение Омикрона будет тяжелым
По его словам, всю информацию об относительно легком течении штамма получили среди людей, 99% из которых были вакцинированы.
Мы ничего пока не знаем о настоящем его (Омикроне – 24 канал) течении,
– подчеркнул Донской.
Он объяснил, что это вызвало нездоровый оптимизм. Но на самом деле, какой будет его ход у людей, которые не были привиты, еще не известно.
Зря сразу подозревать, что ход будет прекрасным. К сожалению, очень вероятно, что ход будет тяжелым. За 1-2 недели узнаем, как по-настоящему болеют европейцы, которые не были привиты.
В Украине ограничена возможность тестирования на Омикрон
Для того чтобы выявлять в Украине Омикрон, есть оборудование и специалисты. В то же время, денег для этого в нашем государстве нет.
"Возможность тестировать на (обнаружение – 24 канал) Омикрона в Украине ограничена", – заметил иммунолог.Напомним! Первый случай заражения Омикроном в Украине обнаружили в эти выходные у человека, который вернулся из ОАЭ и имел контакт с больным. В настоящее время пациент находится на лечении.
Донской сказал, что ждать от Омикрона: смотрите видео
Омикрон в мире: главное
- Нидерланды начали вводить карантинные ограничения на рождественские праздники из-за распространения Омикрона. Там закрывают большую часть магазинов, баров, ресторанов и спортзалов.
- Австрия в это время закрыла границы для всех невакцинированных. Ирландия ввела комендантский час для баров и ресторанов.
- Италия запретила въезд украинцам, даже прошедшим полный курс вакцинации. Во время пересечения границы Польши украинцам нужно будет показать не только паспорт вакцинации, но и отрицательный ПЦР-тест.
- В Великобритании вообще объявили чрезвычайную ситуацию. Только за 19 декабря там обнаружили более 80 тысяч новых случаев коронавируса.