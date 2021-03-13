В Украине продолжается первый этап вакцинации от коронавируса COVID-19. Темпы этого процесса пока медленнее, чем планировали в Минздраве. Почему так происходит и чего стоит ждать дальше – читайте дальше.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что не стоит сравнивать ситуацию в Украине с другими странами, где кампания по иммунопрофилактике продолжается уже более 2 месяцев.

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По его словам, Украина сейчас имеет аналогичные показатели по количеству проведенных прививок в сутки, например, с Францией. Говорится о начале прививочной кампании в обеих странах.

"Мы немножко отстаем от графиков, но тут вмешались праздничные дни. Ведь разъехались многие врачи, которые после 8 марта берутся за работу. Ничего страшного, мы это наверстаем", – подчеркнул Ляшко.

Справка. По состоянию на 12 марта в Украине первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 получили 47 541 человек.

Ляшко: Вакцинация будет набирать темпы

Он добавил, что сейчас 500 тысяч доз вакцины для 250 тысяч работников, в частности – в учреждениях здравоохранения. При этом, сначала вакцинировали только тех, кто работает в COVID-больницах.

После этого прививки получил персонал тех больниц, в которых есть COVID-отделения. Теперь же проводить вакцинацию разрешено уже во всех учреждениях здравоохранения, отметил Ляшко.

Почему кажется, что все идет медленно? Потому что с организационной точки зрения вакцинировать людей в COVID-больницах все же сложнее. Есть определенная группа людей, которую мы должны вакцинировать,

– пояснил главный санитарный врач.

Он заверил, что после того, как прививки начнут проводить во всех учреждениях здравоохранения, способности мобильных бригад вырастут в разы, а вакцинация будет набирать темпы.

"Главное, чтобы были регулярные поставки вакцины в Украину", – отметил главный санитарный врач.