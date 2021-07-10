Наибольшее количество больных с декабря: в Нидерландах – ухудшение ситуации с коронавирусом
10 июля 2021 , 21:30Читати новину українською
Источник:NOS
В Нидерландах в последние дни фиксируют значительное ухудшение эпидемической ситуации. За прошедшие сутки, 9 июля, в государстве обнаружили более 10 тысяч случаев COVID-19.
Наибольший показатель с декабря
Этот показатель является крупнейшим с конца декабря 2020 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
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В то же время отмечают, что прирост инфицированных COVID-19 в Нидерландах стремительно вырос всего за четыре дня.
- Еще 6 июля показатели впервые с начала лета превысили 2 000 случаев за сутки;
- 7 июля было уже более 3 600 заражений, а 8 июля показатель приблизился к 7 000.
В субботу, 10 июля, проинформировали о 10 345 заражений за сутки. В то же время умер 1 больной коронавирусом.Обратите внимание! Последний раз такой высокий прирост новых инфицированных фиксировали 25 декабря. Это один из одиннадцати самых высоких показателей за все время пандемии.
Ситуация с COVID-19 в Нидерландах
- заболели – 1 719 120 человек;
- выздоровели – 1 648 086 граждан;
- умерли – 17 765 пациентов.