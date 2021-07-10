Наибольшее количество больных с декабря: в Нидерландах – ухудшение ситуации с коронавирусом

В Нидерландах в последние дни фиксируют значительное ухудшение эпидемической ситуации. За прошедшие сутки, 9 июля, в государстве обнаружили более 10 тысяч случаев COVID-19.

Наибольший показатель с декабря

Этот показатель является крупнейшим с конца декабря 2020 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Читайте также Заболеваемость выросла в 6 раз: Нидерланды срочно усилили карантин

В то же время отмечают, что прирост инфицированных COVID-19 в Нидерландах стремительно вырос всего за четыре дня.

Еще 6 июля показатели впервые с начала лета превысили 2 000 случаев за сутки;

7 июля было уже более 3 600 заражений, а 8 июля показатель приблизился к 7 000.

В субботу, 10 июля, проинформировали о 10 345 заражений за сутки. В то же время умер 1 больной коронавирусом.

Ситуация с COVID-19 в Нидерландах

Последний раз такой высокий прирост новых инфицированных фиксировали 25 декабря. Это один из одиннадцати самых высоких показателей за все время пандемии.