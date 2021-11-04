Отказ от AstraZeneca в Нидерландах
Министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что право на получение этой вакцины имели только люди, родившиеся в 1960 году или ранее.
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По словам министра, за последние недели лишь несколько человек записались на инъекцию AstraZeneca. Люди, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca и записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.
Летом Совет по здравоохранению Нидерландов уже рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также привело к прекращению закупок препарата AstraZeneca.
Весной в Нидерландах приостанавливали использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем возобновили вакцинацию, но только для людей в возрасте до 60 лет.
Коронавирус в Нидерландах: кратко
- 2 ноября правительство Нидерландов решило вернуть ограничительные меры, в том числе масочный режим.
- В стране растет число заболевших коронавирусом в течение месяца, и достигло самого высокого уровня с июля на прошлой неделе. Случаев в понедельник было на 45% больше, чем неделю назад, и составляло 7700.
- По данным нидерландского правительства, в настоящее время полный курс вакцинации в Нидерландах прошли 84% взрослого населения страны.
- За все время пандемии COVID-19 в Нидерландах обнаружили 2,1 миллиона случаев заболевания. Около 18 тысяч инфицированных умерли.