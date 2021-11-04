Нидерланды отказались от вакцины AstraZeneca

Жителям Нидерландов больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Вакцину уже почти не использовали, а новые поставки не поступали с лета.

Отказ от AstraZeneca в Нидерландах

Министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что право на получение этой вакцины имели только люди, родившиеся в 1960 году или ранее.

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По словам министра, за последние недели лишь несколько человек записались на инъекцию AstraZeneca. Люди, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca и записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.

Летом Совет по здравоохранению Нидерландов уже рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также привело к прекращению закупок препарата AstraZeneca.

Весной в Нидерландах приостанавливали использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем возобновили вакцинацию, но только для людей в возрасте до 60 лет.

Коронавирус в Нидерландах: кратко