Новые меры борьбы с высокими показателями заболеваемости, которые с каждым днем продолжают расти, начнут действовать с понедельника, 8 ноября. Они направлены на тех, кто еще не вакцинировался.

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Так, только привитые и те, кто выздоровел от COVID-19, смогут посещать:

рестораны;

спортивные мероприятия;

отели;

парикмахерские.

Правило также применяется и для пользования горнолыжными подъемниками. Впрочем, люди, которые имеют медицинские показания против прививок, могут участвовать в общественной жизни, если есть соответствующее свидетельство и ПЦР-тест. В Австрии экспресс-тесты и ПЦР-тесты бесплатные для всех.

Мы считаем, что это может внести серьезный вклад в сдерживание происходящего,

– сказал вице-канцлер Вернер Коглер.

Он также добавил, что региональные власти имеют право принимать еще более жесткие меры, если сочтут нужным. В частности речь идет о локальных карантинах, но только "в крайнем случае", если ситуация будет критической.

Справка. Сейчас больше четверти людей в Австрии в возрасте от 12 лет и старше до сих пор не имеют свидетельства о вакцинации.

Напомним, что по состоянию на 8 ноября в мире зарегистрировали 250 миллионов случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Показатели заболеваемости некоторых стран Восточной Европы очень неутешительные.