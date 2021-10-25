Об этом заявил первый заместитель городского главы Николаева Виталий Луков. По его словам, городская комиссия ТЭБ и ЧС фактически продублировала рекомендации Кабинета Министров относительно ограничений в "красной" зоне.
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В двух словах – закрывается практически все, к чему мы привыкли, это и места отдыха, места, где мы могли сделать закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье,
– заявил он.
Ограничения не касаются вакцинированных людей
Он назвал разницу между весенними и нынешними карантинными ограничениями. Люди, получившие вакцину против коронавируса, и в дальнейшем смогут работать и посещать кафе и рестораны.
"Например, кафе и рестораны, коллектив должен быть 100% вакцинирован, также могут обслуживать только тех посетителей, которые предоставят сертификат о вакцинации", – отметил Виталий Луков
По его словам, это же касается рынков и магазинов непродовольственной группы товаров. Не пустить на рынок сложно, но не обслуживать – возможно.
Поверьте мне, шутки закончились. Мы не имеем права сейчас на демагогию, популизм, заигрывание и удобные решения. Мы имеем право принимать жесткие решения, чтобы они были эффективны,
– заявил заместитель мэра.
Работа детсадов и школ
Детсады работают в обычном режиме, как и младшая школа. То есть без применения дистанционного обучения. Старшей школе, 5–11 классам можно также обучаться оффлайн при условии 100% вакцинации персонала учебного заведения.
С 1 ноября за парты вернутся ученики 1–4 классов, если это будет разрешать температурный режим, то есть если в классах будет температура воздуха не менее 17–18 градусов. Учащиеся 5–11 классов будут учиться дистанционно.
Ситуация в Николаеве
- По состоянию на 24 октября в Николаевской области обнаружены 366 новых подтвержденных случаев COVID-19.
- Всего в области вакцинированы 448 987 человек.
- Загруженность койек – 68,1%.
- С 26 октября Николаевская область переходит в "красную" эпидемическую зону.