По состоянию на 20 сентября, общее количество больных составляет 13 человек. Все дети из Новоодесской гуманитарной гимназии.

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На Николаевщине дети массово подхватили инфекцию

В Николаевском областном центре контроля и профилактики болезней рассказали, что зарегистрировали групповое заболевание ротавирусной инфекцией детей Новоодесской гуманитарной гимназии города Новая Одесса.

Все дети 14 сентября принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья, который проводили возле природного источника воды на окраине города. На празднике было 158 детей и 14 учителей.

В инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы госпитализированы 7 детей, также 1 ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу №2 города Николаева. Остальные 5 больных детей получают амбулаторное лечение,

– рассказали в ведомстве.

Дети и учителя вместе пили воду из источника, а ели отдельно каждый свои продукты, которые взяли с собой.

Вирусологически на ротавирусную инфекцию обследовали 7 больных из инфекционного отделения Новоодесской многопрофильной больницы.

По состоянию на 19 сентября, провели исследование методом ПЦР и все 7 результатов – положительные. У больного из городской детской больницы №2 города Николаева результат также положительный.

Обратите внимание! 20 сентября отобрали для исследования на ротавирусную инфекцию воду из природного источника. Результатов еще нет. Однако в медучреждении предупреждают – не стоит употреблять воду из неизвестных источников.

Что такое ротавирусная инфекция