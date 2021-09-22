По состоянию на 20 сентября, общее количество больных составляет 13 человек. Все дети из Новоодесской гуманитарной гимназии.
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На Николаевщине дети массово подхватили инфекцию
В Николаевском областном центре контроля и профилактики болезней рассказали, что зарегистрировали групповое заболевание ротавирусной инфекцией детей Новоодесской гуманитарной гимназии города Новая Одесса.
Все дети 14 сентября принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья, который проводили возле природного источника воды на окраине города. На празднике было 158 детей и 14 учителей.
В инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы госпитализированы 7 детей, также 1 ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу №2 города Николаева. Остальные 5 больных детей получают амбулаторное лечение,
– рассказали в ведомстве.
Дети и учителя вместе пили воду из источника, а ели отдельно каждый свои продукты, которые взяли с собой.
Вирусологически на ротавирусную инфекцию обследовали 7 больных из инфекционного отделения Новоодесской многопрофильной больницы.
По состоянию на 19 сентября, провели исследование методом ПЦР и все 7 результатов – положительные. У больного из городской детской больницы №2 города Николаева результат также положительный.
Что такое ротавирусная инфекция
- В мире ротавирусы являются наиболее распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний у детей младшего возраста.
- Инфицирование происходит фекально-оральным путем или через поверхности и предметы, которые могли быть загрязнены: игрушки, пол, мебель, одежду и во время еды.
- Основными методами профилактики являются вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. Первая только защищает от ротавирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания болезни.