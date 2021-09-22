На Николаевщине во время дня здоровья заболели школьники: 13 больных

В городе Новая Одесса на Николаевщине, дети заболели ротавирусной инфекцией. Это случилось во время ежегодного праздновании Дня здоровья.

По состоянию на 20 сентября, общее количество больных составляет 13 человек. Все дети из Новоодесской гуманитарной гимназии.

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На Николаевщине дети массово подхватили инфекцию

В Николаевском областном центре контроля и профилактики болезней рассказали, что зарегистрировали групповое заболевание ротавирусной инфекцией детей Новоодесской гуманитарной гимназии города Новая Одесса.

Все дети 14 сентября принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья, который проводили возле природного источника воды на окраине города. На празднике было 158 детей и 14 учителей.

В инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы госпитализированы 7 детей, также 1 ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу №2 города Николаева. Остальные 5 больных детей получают амбулаторное лечение,

– рассказали в ведомстве.

Дети и учителя вместе пили воду из источника, а ели отдельно каждый свои продукты, которые взяли с собой.

Вирусологически на ротавирусную инфекцию обследовали 7 больных из инфекционного отделения Новоодесской многопрофильной больницы.

По состоянию на 19 сентября, провели исследование методом ПЦР и все 7 результатов – положительные. У больного из городской детской больницы №2 города Николаева результат также положительный.

Что такое ротавирусная инфекция

В мире ротавирусы являются наиболее распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний у детей младшего возраста.

Инфицирование происходит фекально-оральным путем или через поверхности и предметы, которые могли быть загрязнены: игрушки, пол, мебель, одежду и во время еды.

Основными методами профилактики являются вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. Первая только защищает от ротавирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания болезни.

20 сентября отобрали для исследования на ротавирусную инфекцию воду из природного источника. Результатов еще нет. Однако в медучреждении предупреждают – не стоит употреблять воду из неизвестных источников.