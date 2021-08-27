Никто не знал о беременности: в Ровненской области несовершеннолетняя родила ребенка возле дома
25 августа в селе Губков Ровненского района 17-летняя девушка родила ребенка. Роды произошли вблизи дома, где она проживает.
Соответствующий вызов поступил на линию 103 в 16:08. Девушку с новорожденным мальчиком нашла возле дома ее мать.
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Скорую помощь вызвал муж сестры роженицы.
Кажется, из семьи никто не знал о беременности,
– сообщил он.
На вызов прибыла фельдшерская бригада из ППБ села Сосновое. На момент прибытия скорой помощи девушка с ребенком находились в доме на кровати.
Роженица не шла на контакт с медработниками
Бригада пыталась узнать, состояла ли роженица на учете у врачей во время беременности, но тщетно. Девушка отказывалась отвечать на любые вопросы медиков. Родственники, проживающие совместно с ней, даже не подозревали о беременности.
Роженица отказалась от медицинского освидетельствования, позволив лишь измерить давление и пульс. Показатели гемодинамики были в норме.
Что известно о состоянии младенца
- У новорожденного мальчика обнаружили поверхностное дыхание.
- Общие кожные покровы были холодными, а кожные покровы головы и лица – синюшного цвета.
- По выраженным признакам младенец родился преждевременно.
Медики немедленно оказали необходимую медицинскую помощь младенцу в соответствии с протоколом и госпитализировали его с мамой в Березновскую районную больницу. Затем их перевели в Ровненскую областную клиническую больницу.