Никто не знал о беременности: в Ровненской области несовершеннолетняя родила ребенка возле дома

25 августа в селе Губков Ровненского района 17-летняя девушка родила ребенка. Роды произошли вблизи дома, где она проживает.

Соответствующий вызов поступил на линию 103 в 16:08. Девушку с новорожденным мальчиком нашла возле дома ее мать.

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Скорую помощь вызвал муж сестры роженицы.

Кажется, из семьи никто не знал о беременности,

– сообщил он.

На вызов прибыла фельдшерская бригада из ППБ села Сосновое. На момент прибытия скорой помощи девушка с ребенком находились в доме на кровати.

Роженица не шла на контакт с медработниками

Бригада пыталась узнать, состояла ли роженица на учете у врачей во время беременности, но тщетно. Девушка отказывалась отвечать на любые вопросы медиков. Родственники, проживающие совместно с ней, даже не подозревали о беременности.

Роженица отказалась от медицинского освидетельствования, позволив лишь измерить давление и пульс. Показатели гемодинамики были в норме.

Что известно о состоянии младенца

У новорожденного мальчика обнаружили поверхностное дыхание.

Общие кожные покровы были холодными, а кожные покровы головы и лица – синюшного цвета.

По выраженным признакам младенец родился преждевременно.

Медики немедленно оказали необходимую медицинскую помощь младенцу в соответствии с протоколом и госпитализировали его с мамой в Березновскую районную больницу. Затем их перевели в Ровненскую областную клиническую больницу.