Ограничения в Турции
Новые меры начнут действовать с 6 сентября 2021 года. Соответствующее заявление озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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В частности, обязательно будут проходить ПЦР-тестирование для пассажиров самолетов и междугородних автобусов. Такие меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.
По словам президента, с сентября непривитым гражданам без негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать:
- массовые мероприятия;
- концерты;
- театры;
- кинотеатры.
Кроме этого, непривитым студентам и сотрудникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. Учителя и работники школ должны будут сдавать ПЦР-тесты как минимум дважды в неделю.
Мы будем требовать регулярных ПЦР-тестов от наших непривитых студентов и сотрудников университетов,
– отметил турецкий лидер.
Вместе с тем, президент Турции также подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 для граждан страны является добровольной и необходимости в принуждении нет. Однако он призвал всех граждан делать прививки от коронавируса.
Коронавирус в Турции
- Всего в стране инфицировано коронавирусом 6 157 772. При этом, население составляет примерно 85 миллионов людей.
- Смертельных случаев – 53 891
- Выздоровели от недуга – 5 666 562 граждан.