Никуда без ПЦР: в Турции ужесточат ограничения для невакцинированных

В Турции теперь для невакцинированных против коронавируса граждан вводят новые ограничения. В частности, потребуют доказательств отрицательного ПЦР-теста для посещения ряда общественных мест.

Ограничения в Турции

Новые меры начнут действовать с 6 сентября 2021 года. Соответствующее заявление озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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В частности, обязательно будут проходить ПЦР-тестирование для пассажиров самолетов и междугородних автобусов. Такие меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По словам президента, с сентября непривитым гражданам без негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать:

массовые мероприятия;

концерты;

театры;

кинотеатры.

Кроме этого, непривитым студентам и сотрудникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. Учителя и работники школ должны будут сдавать ПЦР-тесты как минимум дважды в неделю.

Мы будем требовать регулярных ПЦР-тестов от наших непривитых студентов и сотрудников университетов,

– отметил турецкий лидер.

Вместе с тем, президент Турции также подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 для граждан страны является добровольной и необходимости в принуждении нет. Однако он призвал всех граждан делать прививки от коронавируса.

Коронавирус в Турции

Всего в стране инфицировано коронавирусом 6 157 772. При этом, население составляет примерно 85 миллионов людей.

Смертельных случаев – 53 891

Выздоровели от недуга – 5 666 562 граждан.

Израиль от среды, 18 августа, также начал требовать от всех граждан старше трех лет справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус для посещения ресторанов, кафе, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов.