Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан виступив за пом'якшення карантинних обмежень для осіб, яких повністю вакцинували від COVID-19. Він послався на дослідження Інституту імені Роберта Коха.

Міністр заявив, що для цих людей мають діяти такі самі правила, як і для тих, хто отримав негативний результат тесту на коронавірус. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

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Вимоги можна швидко скасовувати

Підставою для цього є результати аналізу даних німецького Інституту імені Роберта Коха, який опікується питаннями, пов'язаними з пандемією коронавірусу.

Згідно з цими даними, вимогу тестування та перебування на карантині для вакцинованих можна швидко скасовувати.

Коли третю хвилю пандемії COVID-19 подолають і доведеться ухвалювати кроки про послаблення обмежень, що передбачатимуть застосування швидких тестів на коронавірус, це питання може постати.

Той, хто отримав щеплення, зможе без подальшого тестування йти до магазинів чи до перукаря,

– пояснив Єнс Шпан.

Зазначається, що люди, які отримали усі необхідні дози вакцини, не потребуватимуть перебування на карантині.

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Доповідь Інституту для МОЗ

У доповіді Інституту для МОЗ Німеччини йдеться про те, що наразі відомо, що ризик передачі вірусу повністю вакцинованими особами, починаючи з 15 дня отримання другої дози вакцини, є меншим, ніж при пред'явленні негативного антиген-тесту, зробленого інфікованою людиною, що не має симптомів.

Цей звіт вже надіслали урядам федеральних земель Німеччини. Проведене дослідження зробили на замовлення і воно мало на меті з'ясувати, з якого моменту вимога обов'язкового тестування для вакцинованих осіб може бути вже зайвою.

Глава МОЗ заявив, що хоче домогтися позбавлення вакцинованих осіб вимоги робити тести на коронавірус та перебувати на карантині вже у найближчі тижні.

Ситуація з коронавірусом у Німеччині: коротко