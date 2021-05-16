Глава комиссии Томас Мартинес по вакцинации в Германии (STIKO) считает, что нынешние прививки против коронавирусной инфекции будут не последними.

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Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Нужно быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививки,

– заявил Томас Мартинес.

Эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения и бывший эпидемиолог Карл Лаутербах сообщил, что иммунитет к коронавируса после прививки держится около 6 месяцев. Поэтому, по его словам, некоторым людям придется проходить повторную вакцинацию уже этой осенью.

Лаутербах сказал, если Германией распространяться новые штаммы и мутации коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными, то начинать повторную вакцинацию улучшенными препаратами придется еще раньше.

Что интересно, раньше в компании Pfizer заявляли о необходимости третьей дозы вакцины для еще более эффективной защиты от коронавируса.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала