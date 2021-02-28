У Німеччині закликають вакцинувати препаратом від AstraZeneca усіх охочих
У Німеччині, як і в Україні, чітко визначені пріоритетні групи, яких повинні першими вакцинувати проти коронавірусу. Але через висковий рівень відмов від препарату AstraZeneca є побоювання, що ці дози просто припадатимуть пилом на складах в той момент, як інші люди з нетерпінням очікуватимуть своєї черги.
Через те, що заявлений рівень ефективності вакцини проти симптоматичного COVID-19 нижчий, ніж у Pfizer-BioNTech та Moderna, групи ризику не надто хочуть нею вакцинуватися. Також в AstraZeneca трішки вищий рівень побічних ефектів.
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Станом на середину тижня Німеччина використала лише 239 000 доз вакцини від AstraZeneca з 1,4 мільйона отриманих.
Прем'єр Баварії Маркус Зьодер запропонував, щоб дози, які лежать на складах, дозволили використовувати для вакцинації усіх охочих.
Жоден флакон вакцини не має пролежувати чи бути викинутим, тому що кожна вакцинована людина отримує захист для себе та для усіх,
– зауважив він.
Такої ж думки дотримуються прем'єр землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречманн та прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер.
Пріоритизація, звісно, необхідна – доки у нас є проблема з дефіцитом вакцин. Але ми не можемо допустити, щоб наявна вакцина не використовувалась, тому що ті, хто вже має до неї доступ, відмовляються від неї. У такому разі потрібно вакцинувати охочих, до яких ще не дійшла черга,
– наголосив Креччман.
Вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca: що про неї відомо
- У співпраці з компанією AstraZeneca вчені з Оксфордського університету розробили вакцину AZD1222. У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини.
- Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Цікаво, що в учасників дослідження після першого дозування ефективність була значно вищою – близько 90%.
- Ефективність вакцини проти важких випадків коронавірусу становить близько 100%.
- Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Це означає, що вона може зберігатись у звичайних холодильниках, що значно полегшує її транспортування і використання.
- Виробники рекомендують використовувати препарат після досягнення 18 років.
- 15 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене використання вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.
- 23 лютого першу партію цієї вакцини доставили в Україну.
- Інформація взята з astrazeneca.com, CNN та ВООЗ.
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