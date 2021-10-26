Согласно данным сайта Worldometers, Украина находится на 8-м месте в мире по общему числу умерших от коронавируса в Европе и на 19-м месте в мире.
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Ляшко заявил, что если учитывать количество умерших на 100 тысяч населения, то показатели смертности от коронавируса у Украины с начала пандемии ниже средних в Европе. Среди стран с населением более 10 миллионов человек Украина находится на 11-м месте.
Министр также добавил, что текущие показатели количества умерших на 100 тысяч населения в Украине "втрое меньше пиковых значений, которые уже прошли большие европейские страны".
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Ситуация с коронавирусом в Украине:
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки, 25 октября, в Украине зарегистрировали 19 120 новых больных коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в стране возросло до 2 803 159.
- В течение вчерашнего дня больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.
- За этот же период от COVID-19 умерло 734 пациента – это рекордное количество с начала пандемии.
- В общей сложности болезнь унесла жизни 64 936 жителей страны.
- Из-за роста заболеваемости COVID-19, по всей Украине наблюдается увеличение использования кислорода в больницах.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал