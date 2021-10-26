Ниже среднего в Европе, – Ляшко о показателях смертности от COVID-19 в Украине

В Офисе Президента провели селекторное совещание по борьбе с коронавирусом в стране. Заболеваемость и смертность выросли, но министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что средние показатели летальных исходов среди пациентов ниже европейских.

Согласно данным сайта Worldometers, Украина находится на 8-м месте в мире по общему числу умерших от коронавируса в Европе и на 19-м месте в мире.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Ляшко заявил, что если учитывать количество умерших на 100 тысяч населения, то показатели смертности от коронавируса у Украины с начала пандемии ниже средних в Европе. Среди стран с населением более 10 миллионов человек Украина находится на 11-м месте.

Министр также добавил, что текущие показатели количества умерших на 100 тысяч населения в Украине "втрое меньше пиковых значений, которые уже прошли большие европейские страны".

К теме Мало кислорода, неутешительные цифры и подделки сертификатов: у Зеленского обсудили ситуацию с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Украине:

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 25 октября, в Украине зарегистрировали 19 120 новых больных коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в стране возросло до 2 803 159.

В течение вчерашнего дня больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

За этот же период от COVID-19 умерло 734 пациента – это рекордное количество с начала пандемии.

В общей сложности болезнь унесла жизни 64 936 жителей страны.

Из-за роста заболеваемости COVID-19, по всей Украине наблюдается увеличение использования кислорода в больницах.

Лучшей защитой от коронавируса есть вакцинация.. Да, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал