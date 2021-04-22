Изменения в рационе, в частности популярная тенденция отказа от хлеба, йодированной соли и уменьшение потребления продуктов животного происхождения, которые содержат йод, могут способствовать снижению уровня йода в организме. Это опасно для беременных женщин, особенно для их детей.
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Ученые исследовали уровень йода у 31 веганки и вегетарианки и у 26 "всеядных" женщин:
- Результаты анализа мочи показали 44 мкг/л йода в группе вегетарианок и веганок. Зато у женщин, которые ели мясо, уровень йода в моче составлял 64 мкг/л.
- Интересно, что ни одна из групп не приблизилась к рекомендуемых нормам ВОЗ – 100 мкг в день.
- Участницы из обеих групп, принимавших розовую или гималайскую соль вместо йодированной, имели серьезный дефицит йода (в среднем 23 мкг/л).
Диетолог и исследовательница из UniSA Джейн Уитбред заявила, что достаточное количество йода необходимо для интеллектуального развития плода.
Было доказано, что слабый или умеренный дефицит йода влияет на развитие речи, память и скорость умственной обработки. Во время беременности потребность в йоде возрастает, и рекомендуется принимать 150 мкг в сутки до зачатия и в течение всей беременности. К сожалению, большинство женщин не принимают добавки йода до зачатия. Важно употреблять достаточное количество йода, особенно в репродуктивном возрасте,
– заявила она.
По словам госпожи Уитбред, четверть женщин из исследования сообщили об использовании розовой соли, которая содержит незначительный уровень йода. Другая проблема заключается в том, что молоко на растительной основе тоже имеет низкий уровень этого вещества.
Но вместе с тем, у веганок и вегетарианок был выше уровень железа, магния, витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки. Поскольку они больше употребляют соевых и цельнозерновых продуктов, а также бобовых и листовых овощей.
Продукты, содержащие много йода
- цельнозерновой хлеб,
- йодированная соль,
- морепродукты и морские водоросли,
- яйца,
- молочные продукты.