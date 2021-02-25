В Украине не все медики хотят вакцинироваться. В частности, в реанимационном отделении Александрийской больницы в Киеве сделать прививки согласились лишь 2 из 24 медицинских работников.

Иммунитет человека, который переболел, имеет временный срок защиты. Об этом в эфире рассказал председатель Координационного совета благотворительной организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей.

Важно Старт прививки на Харьковщине: первый вакцинированный врач рассказала о впечатлениях

Страшный сигнал для системы

По его словам, единственная технология, которая может защитить, это мировая практика – вакцинация. Делать прививку нужно даже тому человеку, который переболел.

То, что врачи не вакцинируются, это страшный сигнал для всей системы, что уровень образования, знаний и понимания технологии очень низкий. Это означает, что медики имеют низкий уровень квалификации,

– отметил Шерембей.

Почему врачи должны вакцинироваться: смотрите видео

Кто должен это изменить

Он отметил, что такую ситуацию нужно менять прежде всего Министерству здравоохранения. Оно должно выстраивать политику на научных данных, а не на мифах и лживых историях.

Я думаю, что Минздраву нужно организовать информационную кампанию внутри системы. Чтобы все врачи, которые работают на передовой, обязательно приняли участие в вакцинации,

– заметил эксперт.

По словам Шерембея, это единственный способ защитить не только их, но и тех пациентов, которые попадают в больницы. Также он добавил, что главные врачи медучреждений должны давать аргументацию, по какой причине их персонал отказывается от этой медицинской технологии.

О том, какие документы нужно иметь для вакцинации – читайте по ссылке.

Вакцинация в Украине / инфографика 24 канала