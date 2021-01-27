Низкий уровень Омега-3 в организме повышает риск смерти от COVID-19 в 4 раза: исследования
Ученые убеждены, что высокий уровень Омега-3 в организме связан с пониженным риском смерти от COVID-19. Зато его низкий уровень повышает риски смерти среди пациентов в разы.
Источник: PLEFA
Ученые из США понаблюдали за 100 пациентами с COVID-19, которых госпитализировали в медицинский центр "Cedars-Sinai" с 1 марта 2020 года.
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Больных разделили на 4 группы ровно по 25 человек, исходя из уровня омега-3 в их крови. В первой группе с самым высоким уровнем омега-3 умер только 1 пациент. В группах с более низкими уровнями в результате болезни умерли 13 человек.
Авторы подчеркнули, что относительный риск смертности среди пациентов с более низким уровнем Омега-3 был примерно в 4 раза выше.
Хотя это пилотное исследование не соответствует стандартным порогам статистической значимости, оно предоставляет убедительные доказательства положительного эффекта омега-3 для снижения рисков неблагоприятных последствий при COVID-19,
– рассказал один из авторов исследования Араш Ашер.
Где взять Омега-3
- Два раза в неделю употребляйте жирную морскую рыбу: сельдь, скумбрию, лосось и сардины. Этого достаточно, чтобы употребить необходимую дозу жирных кислот.
- Включите в свой рацион морские водоросли, а также морскую капусту (ламинарию) или сушеные азиатские водоросли.
- Употребляйте льняное семя и масло. В них есть ALA, из которой мы производим другие типы омега-3, хоть и не слишком эффективно. Льняное семя полезнее потреблять молотым, чем целым.
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