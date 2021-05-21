Роль железа в организме человека

Сказывается низкий уровень железа и на внешности: кожа бледнеет, под глазами появляются темные круги, ломкими становятся волосы и ногти. Железо является не только важным компонентом гемоглобина – белка, который транспортирует кислород из легких к тканям. Этот микроэлемент во многом обеспечивает функционирование иммунной системы и неспецифическую защиту организма.

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Кроме того, железо участвует в образовании многих ферментов и белков, выработке энергии в клетках, обмене холестерина, выведении токсинов, поддерживает работу щитовидной железы и печени.

У кого и почему возникает дефицит железа

Самой распространенной причиной недостатка железа в организме является нерегулярное или несбалансированное питание. В 40 – 60 процентах случаев дефицит железа возникает именно из-за неправильного рациона, причем по двум причинам:

В продуктах, которые потребляет человек, мало железа.

В ежедневном меню много продуктов, которые ухудшают усвоение этого микроэлемента.



Чтобы улучшить усвоение железа, добавляйте в блюда цитрусовые / Фото Unsplash

На усвоение железа негативно влияет ряд веществ:

танины (чай, кофе, какао)

фосфаты и кальций (яйца, молочная продукция);

фитаты (зерновые, крупы, отруби)

оксалаты (щавель, шпинат).

Следовательно, при железодефицитной анемии продукты, содержащие эти вещества, следует принимать умеренно или вообще на время от них отказаться.

Чаще всего от недостатка железа страдают:

вегетарианцы;

поклонники жестких диет;

пожилые люди (из-за болезней желудочно-кишечного тракта).

Впрочем, даже достаточное количество железа в рационе не является гарантией от анемии. Человек может плохо усваивать железо, в частности, путем:

целиакии (непереносимости глютена)

повышенной потливости,

интенсивного роста (в детском и подростковом возрасте)

беременности и лактации;

кровопотери;

опухоли (доброкачественная или злокачественная).

Чаще всего железодефицитную анемию диагностируют у детей, подростков и беременных женщин, у которых ежедневная потребность в железе – выше среднего.

Где искать железо, и сколько его нужно

Суточная потребность в железе зависит от возраста, веса и физиологического состояния человека:

Детям до года нужно около 11 миллиграммов железа в сутки.

Старшим детям – 7 – 10 мг.

Подросткам и взрослым – 14 – 18 мг.

Людям в возрасте 50 лет – 8 мг.

Беременная женщина должна получать по 27 мг железа в сутки.

Железо есть в продуктах как животного, так и растительного происхождения, но в разных формах.

Больше всего негемового железа (которое не входит в состав гемоглобина) содержат:

бобовые (прежде всего, чечевица)

орехи;

гречка;

чернослив;

курага.

Богатые железом листовые овощи, например капуста, а также зелень, в частности шпинат и кресс-салат.



Рацион должен быть разнообразным / Фото Unsplash

Чтобы железо лучше впитывалось в тонком кишечнике, железосодержащие продукты следует потреблять с богатыми витамином С овощами, фруктами, ягодами (лимонами, клюквой, сладким перцем) и зеленью, а также с некоторыми специями (горчицей, карри, корицей).

Попробуйте приготовить брокколи или шпинат с креветками, изюмом, кедровыми орехами или филе индейки с горчицей. Получится очень вкусно!

Лучшие источники гемового железа:

красное мясо,

индейка,

креветки,

морские гребешки,

сардины,

яичный белок.

Негемовое железо содержат:

чечевица,

нут,

тыквенные семечки,

кукуруза,

гречка,

паприка,

инжир,

сливы,

абрикосы,

апельсины,

киви,

брокколи,

петрушка,

руккола,

шпинат,

укроп,

базилик,

тимьян,

розмарин,

горчица,

тмин,

корица,

кари,

черный перец.

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