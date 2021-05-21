Низкий уровень железа: чем он опасен и как восполнить дефицит

Нехватка железа приводит к железодефицитной анемии – недостаток гемоглобина, который поставляет кислород к тканям. А из-за недостатка кислорода человек чувствует слабость, головокружение, ему трудно концентрироваться, запоминать даже простую информацию, выдерживать физические нагрузки.
Роль железа в организме человека
Сказывается низкий уровень железа и на внешности: кожа бледнеет, под глазами появляются темные круги, ломкими становятся волосы и ногти. Железо является не только важным компонентом гемоглобина – белка, который транспортирует кислород из легких к тканям. Этот микроэлемент во многом обеспечивает функционирование иммунной системы и неспецифическую защиту организма.
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Кроме того, железо участвует в образовании многих ферментов и белков, выработке энергии в клетках, обмене холестерина, выведении токсинов, поддерживает работу щитовидной железы и печени.
У кого и почему возникает дефицит железа
Самой распространенной причиной недостатка железа в организме является нерегулярное или несбалансированное питание. В 40 – 60 процентах случаев дефицит железа возникает именно из-за неправильного рациона, причем по двум причинам:
- В продуктах, которые потребляет человек, мало железа.
- В ежедневном меню много продуктов, которые ухудшают усвоение этого микроэлемента.
Чтобы улучшить усвоение железа, добавляйте в блюда цитрусовые / Фото Unsplash
На усвоение железа негативно влияет ряд веществ:
- танины (чай, кофе, какао)
- фосфаты и кальций (яйца, молочная продукция);
- фитаты (зерновые, крупы, отруби)
- оксалаты (щавель, шпинат).
Следовательно, при железодефицитной анемии продукты, содержащие эти вещества, следует принимать умеренно или вообще на время от них отказаться.
Чаще всего от недостатка железа страдают:
- вегетарианцы;
- поклонники жестких диет;
- пожилые люди (из-за болезней желудочно-кишечного тракта).
Впрочем, даже достаточное количество железа в рационе не является гарантией от анемии. Человек может плохо усваивать железо, в частности, путем:
- целиакии (непереносимости глютена)
- повышенной потливости,
- интенсивного роста (в детском и подростковом возрасте)
- беременности и лактации;
- кровопотери;
- опухоли (доброкачественная или злокачественная).
Чаще всего железодефицитную анемию диагностируют у детей, подростков и беременных женщин, у которых ежедневная потребность в железе – выше среднего.
Где искать железо, и сколько его нужно
Суточная потребность в железе зависит от возраста, веса и физиологического состояния человека:
- Детям до года нужно около 11 миллиграммов железа в сутки.
- Старшим детям – 7 – 10 мг.
- Подросткам и взрослым – 14 – 18 мг.
- Людям в возрасте 50 лет – 8 мг.
- Беременная женщина должна получать по 27 мг железа в сутки.
Железо есть в продуктах как животного, так и растительного происхождения, но в разных формах.
Больше всего негемового железа (которое не входит в состав гемоглобина) содержат:
- бобовые (прежде всего, чечевица)
- орехи;
- гречка;
- чернослив;
- курага.
Богатые железом листовые овощи, например капуста, а также зелень, в частности шпинат и кресс-салат.
Рацион должен быть разнообразным / Фото Unsplash
Чтобы железо лучше впитывалось в тонком кишечнике, железосодержащие продукты следует потреблять с богатыми витамином С овощами, фруктами, ягодами (лимонами, клюквой, сладким перцем) и зеленью, а также с некоторыми специями (горчицей, карри, корицей).
Попробуйте приготовить брокколи или шпинат с креветками, изюмом, кедровыми орехами или филе индейки с горчицей. Получится очень вкусно!
Лучшие источники гемового железа:
- красное мясо,
- индейка,
- креветки,
- морские гребешки,
- сардины,
- яичный белок.
Негемовое железо содержат:
- чечевица,
- нут,
- тыквенные семечки,
- кукуруза,
- гречка,
- паприка,
- инжир,
- сливы,
- абрикосы,
- апельсины,
- киви,
- брокколи,
- петрушка,
- руккола,
- шпинат,
- укроп,
- базилик,
- тимьян,
- розмарин,
- горчица,
- тмин,
- корица,
- кари,
- черный перец.