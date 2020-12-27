В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19, которую незаконно предоставляли частным лицам. Все потому, что ранее несколько больниц открыли свободную запись на прививку через интернет.

Детали инцидента

Сеть клиник Parcare, что оказывает медицинскую помощь в округе Ориджа, могла незаконно получить вакцину от коронавируса и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения штата.

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Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности, что нарушает действующий план вакцинации.

Департамент окажет помощь полиции в расследовании уголовного дела. В случае доказательств вины участники мошеннической схемы будут привлечены к ответственности по всей строгости закона,

– говорится в сообщении.

Что известно о сети клиник Parcare