В Нью-Йорке разоблачили незаконную схему с вакцинами от COVID-19 в больницах
В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19, которую незаконно предоставляли частным лицам. Все потому, что ранее несколько больниц открыли свободную запись на прививку через интернет.
Детали инцидента
Сеть клиник Parcare, что оказывает медицинскую помощь в округе Ориджа, могла незаконно получить вакцину от коронавируса и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения штата.
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Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности, что нарушает действующий план вакцинации.
Департамент окажет помощь полиции в расследовании уголовного дела. В случае доказательств вины участники мошеннической схемы будут привлечены к ответственности по всей строгости закона,
– говорится в сообщении.
Что известно о сети клиник Parcare
- В сеть Parcare входят 6 клиник в Ориджине и Бруклине. Медучреждения преимущественно обслуживают представителей еврейской диаспоры.
- Генеральный директор сети Гэри Шлезингер открыто заявлял, что его учреждения получили 3,5 тысячи доз вакцины производства компании Moderna.
- Parcare обещал дать вакцину всем гражданам старше 60 лет, кто зарегистрируется на прививку через интернет по принципу "кто первый".
- Такой подход нарушает план вакцинации, согласно которому сначала вакцину получают работники здравоохранения.
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